Die Barocken Gartentage vor der prächtigen Schlosskulisse sind einzigartig.

Noch bis 1. Mai kann man sich auf der Messe vor dem Ludwigsburger Schloss verlustieren. Mehr als 130 Aussteller präsentieren im Blühenden Barock Nützliches und Dekoratives.









Zufriedene Aussteller, zufriedene Besucher – so fällt die Zwischenbilanz der Barocken Gartentage am Sonntag aus. Den Auftakt am Freitag hatte es verregnet, doch am Samstag und Sonntag hatte Petrus ein Einsehen und lieferte einen Mix aus Sonne und Wolken.

Rund 130 Aussteller zeigen ihre Produkte auf dem Gelände vor dem Ludwigsburger Residenzschloss. Pflanzen, Handwerkskunst, Kulinarisches, Mode – die Bandbreite ist riesig.

Wer die Wanderung am ersten Mai ausfallen lassen oder sie mit einem Besuch im Blühenden Barock verbinden möchte: Noch bis 1. Mai um 18 Uhr haben die Barocken Gartentage geöffnet.