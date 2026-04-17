Messe Stuttgart: Invest wächst zum Jubiläum

Das größte Finanzevent im deutschsprachigen Raum, die Invest auf der Stuttgarter Messe, startet an diesem Freitag mit mehr Fläche – und hat auch einen Grund zu feiern.
Die Finanzmesse Invest vergrößert sich: Um mehr Platz für mehr ausstellende Firmen bieten zu können, wird ein Teil einer weiteren Halle auf dem Stuttgarter Messegelände bespielt, sodass das nach eigenen Angaben größte Finanzevent in Deutschland, Schweiz und Österreich nun 194 Ausstellern Platz bietet. Darunter finden sich Banken, Neobroker, Edelmetall- und Wertpapierhändler sowie Fondsgesellschaften. Mit mehr als 350 Programmpunkten an zwei Tagen kann die Invest einen Rekord vermelden. Die Messe ist auch Treffpunkt für Finfluencer mit ihren Communitys.