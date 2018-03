Messe Stuttgart Arbeiter stürzt aus drei Metern Höhe

Von kaw 05. März 2018 - 12:56 Uhr

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Foto: SDMG

Ein Messebauer stürzt aus drei Metern Höhe kopfüber auf den Boden. Mit einem Rettungshubschrauber wird der Schwerverletzte in eine Klinik geflogen.

Leinfelden-Echterdingen - Mit einem Rettungshubschrauber ist ein schwer verletzter Messebauer am Sonntagvormittag in eine Klinik geflogen worden.

Laut Angaben der Polizei war der 37-Jährige gegen 9.45 Uhr in mehr als drei Metern Höhe an einem Stand in der Halle 3 der Landesmesse am Stuttgarter Flughafen in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) beschäftigt.

Wie die Polizei berichtet, stürzte der Mann plötzlich kopfüber von dem Stand auf den Hallenboden und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Ursache für den schweren Sturz sei bislang unklar. Der Arbeiter war alleine an dem Stand beschäftigt, Fremdverschulden schließt die Polizei daher aus.

Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Mann mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.