Messe „Speis und Trank“ Fellbach: Wo jeder Bissen und Schluck puren Genuss verspricht

Produkte testen? Bei der „Speis und Trank" ist das ausdrücklich erwünscht.

Bei der Messe „Speis und Trank" in der Alten Kelter in Fellbach sind Genießerinnen und Genießer auf ihre Kosten gekommen. Wir haben uns am Wochenende durchprobiert – und haben dabei manche Besonderheit entdeckt.











Dubai-Schokolade mit Pistazien- und Sesammousse, hergestellt in Winnenden, London Dry Gin aus Ludwigsburg verfeinert mit sizilianischen Blutorangen. Salzige und süße Cremes aus Piemonter Nüssen, Wildspezialitäten vom Jäger aus dem Schwarzwald, fair gehandelter Kaffee aus Kolumbien, Rohmilchkäse von der Alb oder hausgemachte Nudeln aus Urbach: Die „Kathedrale des Weins“ in Fellbach ist am Wochenende zum Tempel der Genüsse geworden. Bei der „Speis & Trank“ in der Alten Kelter wurden den Besucherinnen und Besuchern handverlesene und handgemachte Köstlichkeiten kredenzt.