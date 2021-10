Messe Made in Stuggi 2021

8 Design aus Stuttgart und Region ist das Markenzeichen der Messe Made in Stuggi. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

2020 hat sie ausfallen müssen. Umso mehr freuten sich die Besucherinnen und Besucher über die Stuggi 2021, die diesmal in der Carl Benz-Arena stattfand.















Link kopiert

Stuttgart - Die Stimmung ist gut. Vor Ständen, die Namen wie 0711 Tastings, Waldhornbrennerei, Fellbacher Weingärtner, Weingut Diehl, Maxwein, Ziemlich beste Biere oder Kevin Bendel Cocktails tragen, bilden sich immer wieder Menschentrauben. Whiskey, Obstbrände oder gute Tropfen in Weiß und Rot locken. Genauso wie Leckereien von der Metzgerei Wurz, Wielands Feiner Service, Julietta’s Wandelbar oder Waffel and more. „Wein und Waffeln, letztere holen gerade unsere Frauen“, lachen Moritz Mezger und Patrick Rektorschek auf die Gläser zeigend.

Die Freunde aus Schwäbisch Gmünd und Stuttgart haben aus ihrem Interesse an lokalen und regionalen Produkten eine Tugend gemacht und sich auf der Messe „Made in Stuggi“ 2021 getroffen. „Ideal, sich mal wieder zu sehen, dabei einen schönen, genussvollen Samstagnachmittag miteinander zu verbringen und Dinge zu entdecken“, so Rektorschek.

Die ganze Welt der Wohlfühlprodukte

Auf der Stuggi präsentieren über 70 Ausstellende aus Stuttgart und der weiteren Region Schönes und Schenkbares für Körper, Seele und Heim, eigendesignt und – so nachhaltig wie möglich – produziert. Das Spektrum reicht von Speis und Trank über Seifen, Kerzen, Kissen, Tragetücher, Taschen und maßgeschneiderte Kleidung für Eltern und Baby bis zu Brillen, Pflanzen-„Dschungelglas“, personalisierte Kalender und andere Papeteriewerke; von feuergeschweißten Messern aus der „Damasterei“ über Fotokunst und Fotoaktionen alias Eventklick bis zum Akkordeon Atelier Stuttgart, in dem der Musikers Jordan „Joca“ Djevic die Handzuginstrumente liebevoll repariert und restauriert.

2017 gastierte die Messe, die deren Macher Konstantin Graf von Keyserlingk uns Stefan Mateescu von München bis Hamburg veranstalten, erstmals in der Landeshauptstadt. Nachdem sie 2020 coronabedingt ausfiel, ist Stefan Mateescu froh, dass die vierte Auflage wieder live laufen kann. Er rechnet – den Anmeldungen entsprechend – mit etwas über 4500 Besucherinnen und Besucher, etwas weniger als in den Jahren 2017 bis 2020. „Die Zeichen der Zeit – manche sind noch vorsichtig.“

Besucher freuen sich, etwas vor Ort zu erleben

Jene, die sich in der Benz-Arena auf Entdeckungstour begeben sind begeistert. „Endlich wieder etwas vor Ort erleben statt im Internet“, so Alexander Bock. Er lobt das Hygienekonzept – am Eingang wird der Geimpften-, Genesenen- und Getestenstatus geprüft. „Wir fühlen uns sicher.“ Bock hat seine Söhne Sebastian und Maximilian dabei. Der Zehn- und der Zwölfjährige schwärmen unisono von den Maultaschen. „Sehr lecker! Und vorne gibt es Caps, die sind klasse.“ Ihr Vater nickt und betont, dass er die Messe wegen des Regionalkonzepts schätzt. „Es ist generell gut, wenn Dinge in Deutschland hergestellt werden.“

Das begeistert auch Hedwig Schmidt. „Ich war zuvor noch nie auf einer Messe, habe viel Schönes entdeckt“, sagt die Seniorin. Wegen ihrer Nichte sei sie gekommen. „Sie verkauft hier Schmuck.“ Das tun einige – aus bekannten und besonderen Materialien. So sind die Ohrhänger bei Firlefancy aus lasergecutteten Holzwerkstoffen. „Präzise, tolle Formen, sehr leicht und dennoch eindrücklich“, meint eine junge Frau. Am Bohia-Stand will eine Mutter von ihrer Tochter wissen, ob ihr die edelsteinbesetzten Haarbänder samt Creolen im Bohemian-Style stehen.

Hinter vielen Geschäftsideen stecken Geschichten

Und bei „Gemeines Holz“ erläutert Botanikerin Paulina Kondraskov, wie sie aus Fallholz und Restholz – „über 30 Arten aus der Region“ – nachhaltig Löffel, Schmuck, Zitronenpressen und Messergriffen schnitzt. Der Nagolder Jungdesigner Michael Maibach wiederum verwendet für seine edlen Mäntel, Blazer und Oberteile Reststoffe von Firmen aus seiner Stadt, während „Strickarella“-Gründerin Janine Schulz unter dem Motto „keep calm and strick on“ nicht nur handgefärbte Wolle, sondern auch Strickanleitung anbietet. „Stricken reduziert Stress und hilft in Balance zu kommen.“

Hinter vielen Geschäftsideen stecken Geschichten. So lautet die Devise der Coffeefreakz #kaffeetrinkenohnemüll. Das Start-Up will mit ihren Holzkapseln jenen aus Alu- und Plastik den Kampf ansagen; Paul Eys alias Timo Reyser mit seinen puristischen Sneakern der Massenware aus Asien. „Uns waren nachhaltige und faire Arbeitsbedingungen wichtig, wir produzieren im Norden Portugal, das Leder stammt von nachhaltig hergestellten Lederschmieden aus Italien und Portugal, unser Firmensitz ist in Stuttgart“, schildert Reyser. Er kam 2017 zum Herstellen von Schuhen, weil er selbst keine für sich passenden fand. Mittlerweile kooperiert sein Label mit dem VfB. „Die Stuggi ist eine ideale Plattform für uns.“