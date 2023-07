Parkversuch für Pendler ist in Arbeit

1 Die Idee: Die Parkplätze Nummer 22 und 26 sollen für Pendler, die über ein Jedermann- oder ein Jedermann-Plus-Ticket für den VVS verfügen, nutzbar sein. Foto: Caroline Holowiecki

Das P+R-Parkhaus in Bernhausen wird abgerissen, das in Echterdingen ist wegen Sanierung geschlossen. Entlastung könnte ein geplanter P+R-Versuch nahe dem Flughafen bringen.









Auf dem Messegelände am Flughafen ist ein P+R-Versuch geplant. Die Parkplätze Nummer 22 und 26 sollen für Pendler, die über ein Jedermann- oder ein Jedermann-Plus-Ticket für den VVS verfügen, nutzbar sein. Beide Areale liegen an Haltestellen der neuen Stadtbahnlinie U6 und sollen mit speziellen Kassenautomaten ausgestattet werden, die dann die Polygo-Karte verarbeiten können. In die notwendige technische Ausstattung hat die Flughafen Stuttgart GmbH investiert.