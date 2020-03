Messe in Stuttgart

1 Die CMT war schon, die Blasorchester-Messe ist wegen des Coronavirus abgesagt worden. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Veranstalter folgen einer Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Neuer Termin der Messe steht bereits. Die Messe Logimat soll aber stattfinden.

Stuttgart - Die neue Blasorchester-Messe Brawo, die an diesem Wochenende am 7. und 8. März auf der Messe Stuttgart stattfinden sollte, ist abgesagt worden. Damit folgt die Messe laut einer Mitteilung der Empfehlung des Krisenstabs der Bundesregierung, bei der Risikobewertung die Prinzipien des Robert-Koch-Instituts zu berücksichtigen. Guido von Vacano, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart: „Eine Verschiebung der Brawo ist zum jetzigen Zeitpunkt die einzig richtige Option. Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen. Ein großer Dank gebührt allen Partnern und Beteiligten, die sie einvernehmlich mittragen.“ Ähnlich formuliert es Harald Eßig, Geschäftsführer des Blasmusikverbands Baden-Württemberg: „Eine Veranstaltung durchzuführen, zu deren zentralem Bestandteil das persönliche intensive Testen von Blasinstrumenten zählt und zu der ganze Schulklassen anreisen, macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn.“ Jetzt soll die neue Brawo-Messe vom 20. bis 22. November in Stuttgart stattfinden.

Logimat findet statt

Unabhängig davon wird die Messe Logimat mit ihren über 1640 Ausstellern nach aktuellem Stand wie geplant vom 10. bis 12. März in Stuttgart stattfinden. Es gab bisher nur wenige Ausstellerstornierungen, die insbesondere aus den Ländern China und Italien eingegangen sind. Logimat ist die Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozess-Management. „Wir richten uns nach den Vorgaben und Anordnungen des Gesundheitsamtes Esslingen sowie des Ordnungsamtes Leinfelden-Echterdingen“, erklärt dazu Logimat-Messeleiter Michael Ruchty. Er ergänzt:„Das Gesundheitsamt Esslingen hat uns gegenüber bestätigt, dass es derzeit keine Bedenken gibt, die Logimat 2020 oder auch andere Messen in Stuttgart durchzuführen.“