Messe Haus Bau Energie in Fellbach

1 Das stille Örtchen zum Mieten gibt es auf Wunsch auch mit Lightshow. Foto: Eva Herschmann

Die Messe Haus Bau Energie, die am Wochenende erstmals in der Alten Kelter in Fellbach Station gemacht hat, bringt zur Premiere einige Besonderheiten mit.











„Die Lage ist ernst“, hatte Rainer Reichhold, der Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart bei der Jahrespressekonferenz im Januar erklärt. Und Sorgenkind sei das Bauhandwerk. Doch es gibt sie noch, die Häuslesbauer, und für sie gibt es die Messe Haus Bau Energie mit 55 Ausstellern, die am Wochenende zum ersten Mal in der Alten Kelter in Fellbach Station gemacht hat.