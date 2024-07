Messe Gerlingen ein voller Erfolg: Besucher und Betriebe sind gleichermaßen froh

10 Messe: Besucher informieren sich genau wie die Vertreter der Politik. Foto: Simon Granville

Besuchermassen in der Stadthalle und auf dem Rathausplatz: Bei der Messe Gerlingen ist der Andrang an den Ständen der kleinen und mittleren Betriebe fast durchweg riesig.











Zum Start sollte es eigentlich für die Delegation aus der Politik eine Runde im Riesenrad geben. Manuel Hagel, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag und Festredner zur Eröffnung der Messe Gerlingen, lehnte am Freitagnachmittag aber dankend ab. Der Grund: Höhenangst. Zuvor hatte er auf festem Boden im Festzelt auf dem Rathausplatz einige Worte an die Gäste gerichtet – so, wie es zuvor auch Gerlingens Bürgermeister Dirk Oestringer (parteilos) sowie Landtagsmitglied Markus Rösler (Grüne) getan hatten. Sie alle zeigten sich beeindruckt davon, was der Veranstalter, der Bund der Selbstständigen (BdS), da auf die Beine gestellt hat.