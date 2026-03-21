Messe Fokus Beruf in Schorndorf: Wo junge Menschen und Ausbildungsbetriebe zueinander finden

Mehr als 100 Firmen und Institutionen haben sich bei der Messe Fokus Beruf vorgestellt. Viele Schüler haben die Gelegenheit genutzt, sich über ihre Ausbildungschancen zu informieren.
Wie schwer der Betonwürfel ist, der am Stand der Fellbacher Bürkle Baugruppe von einem Jugendlichen zum nächsten gereicht wird, kann nur geschätzt werden. Und genau darum geht es an diesem Stand – einer von rund 100 – bei der zweitägigen Messe Fokus Beruf am Schulzentrum Grauhalde in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Wer dem tatsächlichen Gewicht des sogenannten Probewürfels bei seiner Schätzung am dichtesten auf die Spur kommt, kann immerhin 100 Euro gewinnen, auf den Zweitplatzierten warten 50 Euro, der Dritte gewinnt einen Hoody.