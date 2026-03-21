Messe Fokus Beruf in Schorndorf: Wo junge Menschen und Ausbildungsbetriebe zueinander finden

Mehr als 100 Firmen und Institutionen haben sich bei der Messe Fokus Beruf vorgestellt. Viele Schüler haben die Gelegenheit genutzt, sich über ihre Ausbildungschancen zu informieren.

Wie schwer der Betonwürfel ist, der am Stand der Fellbacher Bürkle Baugruppe von einem Jugendlichen zum nächsten gereicht wird, kann nur geschätzt werden. Und genau darum geht es an diesem Stand – einer von rund 100 – bei der zweitägigen Messe Fokus Beruf am Schulzentrum Grauhalde in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Wer dem tatsächlichen Gewicht des sogenannten Probewürfels bei seiner Schätzung am dichtesten auf die Spur kommt, kann immerhin 100 Euro gewinnen, auf den Zweitplatzierten warten 50 Euro, der Dritte gewinnt einen Hoody.

Oliver Kurz, der bei der Bürkle Baugruppe Bauleiter und zugleich für den Bereich Ausbildung zuständig ist, weiß, wie wichtig solche Anreize sind, um die jungen Leute für den Stand und die an diesem vorgestellten Berufe – unter anderem Beton- und Stahlbetonbauer, Verfahrensmechaniker, Bauzeichner und Fachinformatiker – zu interessieren.

Die Steinmetz-Innung demonstrierte vor Ort, welche Anforderungen in diesem Beruf gestellt werden. Foto: Gottfried Stoppel

Auszubildende für den Bereich Bau in dem Fellbacher Unternehmen zu gewinnen, sei im Vergleich zu Ausbildungen in der IT-Sparte „sehr schwierig“, sagt Oliver Kurz. Er habe festgestellt, dass es leichter falle, Nachwuchskräfte als Betonbauer oder Maurer zu gewinnen, je ländlicher die Ausbildungsmesse im Rems-Murr-Kreis – sie wird im Jahresrhythmus wechselnd in verschiedenen Städten im Kreis angeboten – verortet sei. Beim Veranstaltungsort in Backnang etwa sei das Interesse an diesen Berufen in der Vergangenheit größer als beispielsweise in Waiblingen gewesen. Dabei habe er die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche, die schulisch Probleme haben, durchaus zu „guten Handwerkern“ ausgebildet werden können, sagt Oliver Kurz. Grundsätzlich versuche die Firma Bürkle, die in den verschiedenen Berufen insgesamt rund zehn Auszubildende jährlich einstelle, die jungen Leute nach deren Abschluss zu übernehmen.

Bundeswehr lockt mit 65 Berufen und 30 Studiengängen

Eher in der Farbe oliv gehalten ist der Stand der Bundeswehr. Mit dem Slogan „Nach der Schule liegt Dir die Welt zu Füßen. Mach sie sicherer“, wird dort um Nachwuchskräfte geworben. „Wir müssen präsent sein“, sagt der Hauptfeldwebel Patrick H., der als Karriereberater bei der Bundeswehr in Schwäbisch Gmünd arbeitet. Früher sei man als junger Mensch nur durch die Erfahrungsberichte der einst Wehrdienst leistenden Väter oder Onkel über die Arbeit von Menschen in Armee-Uniform informiert worden.

Eine Messe wie die Fokus Beruf sei ideal, um den jungen Menschen im direkten Kontakt bewusst zu machen, dass „bei uns 65 Ausbildungsberufe und 30 Studiengänge im Angebot sind“. Den Schülern verschiedener Schulformen in der zur Messehalle umfunktionierten Sporthalle Grauhalde diese Möglichkeiten vorzustellen, ist am Freitag und Samstag die Aufgabe von Patrick H. und seinen Kollegen am Bundeswehr-Stand gewesen.

Dass angesichts der aktuell vielfältigen Krisen bei diesem staatlichen Arbeitgeber ein gefährlicher Einsatz drohen könnte, macht der 16-jährigen Marie Brehmer aus Leutenbach keine Angst. Mit Klassenkameradinnen hat sie sich am Bundeswehr-Stand eingefunden, obwohl sie sich bereits „gezielt“ für einen Beruf bei dieser Institution entschieden hat. Zurzeit besucht sie noch die Gemeinschaftsschule in Leutenbach, wo sie noch in diesem Jahr ihren Abschluss machen wird. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass sie sich als Berufssoldatin „für dieses Land, meine Familie und Freunde einsetzen will“. Das entsprechende Karrieregespräch habe sie bereits geführt, „der Zettel ist schon abgegeben“.

„Am letzten Praktikumstag gleich beworben“ – Dominiks Weg zum Oberflächenbeschichter

Informiert werden die Jugendlichen über ihre beruflichen und akademischen Chancen in den diversen Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen auch durch Altersgenossen mit Praxiserfahrung. Etwa durch Dominik Doqaj, der bei der Firma ITT Cannon in Weinstadt zum Oberflächenbeschichter ausgebildet wird. Mit Freude berichtet der 17-Jährige von seinen ersten Schritten ins Berufsleben.

Allerdings sei er nicht über die Messe Fokus Beruf auf seinen Ausbildungsbetrieb aufmerksam geworden. Ein Pratikum bei ITT Cannon habe ihn für den Beruf des Oberflächenbeschichters derart begeistert, „dass ich am letzten Praktikumstag gleich meine Bewerbung geschrieben habe“. Ob er nach der rund zweieinhalbjährigen Ausbildung fest übernommen wird, wisse er noch nicht. Aber mindestens ein Jahr Festanstellung nach der Abschlussprüfung werde von der Firma zugesagt.