Messe 50 + aktiv: Fit ins Alter in Möhringen

Am 4. April findet im Möhringer Bürgerhaus die Messe 50 + aktiv statt. Da informieren zahlreiche Einrichtungen aus dem Stadtteil zum Thema „Älter werden".











Es gibt zahlreiche Hilfsangebote, wie man in Möhringen in zunehmendem Alter ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen kann. Jedoch sind die dafür vorhandenen Ansprechstellen nicht immer gleich zu finden im Stadtteil. Die Messe 50 + aktiv informiert deshalb am Freitag, 4. April, von 15 bis 20 Uhr im Möhringer Bürgerhaus über die in dem Stadtbezirk bestehenden Einrichtungen. Der Diakonieverein Möhringen hat dazu alle Einrichtungen eingeladen, die in diesem Bereich tätig sind. Mehr als 30 Organisationen werden an diesem Nachmittag mit einem Infostand und persönlicher Beratung vor Ort sein. „Mehr hätten auch gar keinen Platz gehabt“, sagt die Initiatorin Karin Schlenker-Gutbrod. Die zentrale Frage lautet: Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, und wo wende ich mich hin? – Aussteller und Beratungsprofis stehen zum Gespräch bereit. Expertenvorträge und Workshops runden das Programm ab.