Bundeskanzler Friedrich Merz sieht Deutschland mitten im Epochenbruch. Baden-Württembergs CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel sieht das als Chance zum Anpacken.
Erster ist Baden-Württemberg schon mal, wenn man den Blick auf die Wahlkampf-Aktivitäten des Bundeskanzlers in diesem Jahr richtet. Das ist zwar dem Zufall geschuldet, denn eigentlich hätte Rheinland-Pfalz bei einem Neujahrsempfang mit Friedrich Merz in Mainz die Nase vorne gehabt. Der aber fiel den Wetterwarnungen am vorigen Wochenende zum Opfer; Deshalb ist nun Manuel Hagel und nicht sein Mainzer Kollege Gordon Schnieder die Nummer eins unter den CDU-Wahlkämpfern im Süden der Republik, denen der Kanzler und CDU-Parteichef bei der Rückeroberung der Machtzentralen in Stuttgart und Mainz Schützenhilfe leistet.