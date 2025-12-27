Merz-Schule in Stuttgart: „Wir sind eine Eliteschule, weil wir gewisse Dinge anders machen“

Seit knapp einem Jahr wird die Merz-Schule von Frederik Merz und Sabine Zertani geleitet. Sie erklären, warum Privatschulen boomen und welche Herausforderungen es gibt.
Die Merz-Schule in Stuttgart ist deutlich teuerer als andere Privatschulen. Sie hat den Ruf, eine Eliteschule zu sein. Warum zahlen Eltern so viel Geld für die Bildung ihrer Kinder und was zeichnet die Merz-Schule aus? Darüber sprechen Frederik Merz und Sabine Zertani, die die Schule seit dem Sommer gemeinsam leiten, im Interview mit unserer Zeitung.