Merz in Brüssel: Keine Alleingänge mehr!

1 Antrittsbesuch: Friedrich Merz (l.) und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Foto: JOHN THYS/AFP

Der neue Bundeskanzler Merz hat Europa Führung versprochen. Doch bei seinem ersten Auftritt in Brüssel wird er für einen nationalen Alleingang kritisiert – zurecht, findet EU-Korrespondent Knut Krohn.











Friedrich Merz hätte es besser wissen können. Fünf Jahre saß er im Europaparlament und hat erlebt, wie die EU funktioniert. In Brüssel ist eine wohl austarierte Konsensmaschine am Werk, nirgends wird deutlicher, dass Politik ein Geben und Nehmen ist. Olaf Scholz hat in seiner Zeit als Kanzler diese Maschinerie ins Stocken gebracht. Durch sein Zögern und Zaudern hat er die politischen Abläufe Europas verlangsamt und bisweilen zum Erlahmen gebracht. Aus diesem Grund ist in Brüssel die Erleichterung groß, dass mit Friedrich Merz im wirtschaftlich mächtigen Deutschland nun ein Mann das Ruder übernommen hat, der die komplizierten Abläufe in der Union verstanden hat – so glaubte man zumindest.