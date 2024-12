Meryl Streep wird wieder Oma: Zweites Baby für Grace Gummer und Mark Ronson

Die Familie von Grace Gummer (38) und Mark Ronson (49) wächst: Die Schauspielerin und der Musikproduzent erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die freudige Nachricht wurde bei der alljährlichen Weihnachtsparty von Ronson und Hollywoodstar Justin Theroux (53) in der New Yorker Pebble Bar bekannt, wo die 38-jährige Tochter von Hollywood-Ikone Meryl Streep (75) in einem knallroten Outfit ihren Babybauch präsentierte.

Stilvoller Auftritt des werdenden Elternpaares

Wie das "People"-Magazin weiter berichtete, zeigte sich das Paar gut gelaunt bei der glamourösen Veranstaltung. Gummer wählte für den besonderen Anlass ein figurbetontes Kleid, das ihre wachsende Babykugel perfekt in Szene setzte. Ehemann Mark Ronson erschien im hellblau gestreiften Hemd - mit einem Arm in der Armschlinge. Gemeinsam posierten sie mit Co-Gastgeber Justin Theroux für die Fotografen.

Wachsendes Familienglück - immer in Rot präsentiert

Für das Paar, das seit August 2021 verheiratet ist, ist es bereits das zweite Kind. Erst vor knapp zwei Jahren wurden sie Eltern einer kleinen Tochter. Die Familie wurde bereits bei gemeinsamen Spaziergängen in New York City gesichtet, wie die US-Seite "Page Six" berichtete. Dabei zeigte sich der stolze Papa Ronson mit seiner Tochter in einer Babytrage auf der Brust, während Gummer den Familienhund führte.

Die Schwangerschaftsneuigkeiten erinnern an eine ähnliche Enthüllung im Oktober 2022, als Gummer ihre erste Schwangerschaft bei der 50-Jahr-Feier des "W Magazine" in New York öffentlich machte. Auch damals wählte sie ein rotes Outfit - ein enganliegendes Strickkleid, kombiniert mit einem farblich passenden Mantel.

Auf eine Anfrage des US-Magazins "People" bezüglich der freudigen Neuigkeiten reagierten die Sprecher des Paares bislang nicht. Das hindert die werdenden Eltern jedoch nicht daran, ihr Glück bei öffentlichen Auftritten zu zeigen.