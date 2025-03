Sollten sie tatsächlich zusammen sein, hätte sich ein richtiges Hollywood-Traumpaar gefunden. Seit Jahrzehnten verzaubern Meryl Streep (75) und Martin Short (74) das Publikum, mittlerweile soll er auch ihr Herz erobert haben. Vor etwas mehr als einem Jahr klang das aber noch anders.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass die Hollywoodstars ein Paar sein sollen. Im Januar 2024 hatte der Schauspieler und Komiker dann von einem Sprecher dem US-Magazin "People" ausrichten lassen, dass die beiden "nur sehr gute Freunde" seien und "nicht mehr". Die Chemie der beiden sollte aber nicht nur vor den Kameras der Serie "Only Murders in the Building" stimmen. Spekulationen gab es etwa auch im Sommer 2024 erneut, als Streep und Short gemeinsam auf dem roten Teppich abgelichtet wurden. Die beiden hielten sich sogar kurz an der Hand, wie Fotos von der Premiere der vierten Staffel der Serie zeigten.

Musste sich Meryl Streep einfach verlieben?

Nach aktuellem Stand daten sich die Stars angeblich seit "weit über einem Jahr", wie ein Insider der "Page Six", der Klatschseite der "New York Post", kürzlich erzählt haben soll. Die Quelle berichtet von einer auch für die beiden "völlig unerwarteten" Romanze.

"Meryl konnte nicht anders, als sich in Martin zu verlieben", ist die Ansicht des Informanten. "Er ist ein Gentleman, er bringt sie zum Lachen und er ist ein rundum positiver Mensch. Sie liebt es, in seiner Nähe zu sein." Beide seien nicht auf der Suche nach einer Beziehung gewesen, aber sie seien glücklich. Hochzeitspläne gebe es nicht, die Freunde, Familien und Kinder der Stars seien jedoch der Auffassung, dass die beiden zusammen ganz bezaubernd seien.

Beide haben sehr lange Beziehungen hinter sich. Im Oktober 2023 wurde bekannt, dass die seit 1978 mit dem Bildhauer Don Gummer (78) verheiratete Streep zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als sechs Jahren getrennt von ihm lebte. Die beiden haben vier erwachsene Kinder. Short war gut 30 Jahre lang mit seiner Ehefrau Nancy Dolman verheiratet, die 2010 an den Folgen einer Krebserkrankung verstarb. Short hat drei Kinder, die ebenfalls längst erwachsen sind.