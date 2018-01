Meryl Streep Melania Trump soll sich zum Sex-Skandal äußern

Von (hom/spot) 04. Januar 2018 - 08:05 Uhr

Meryl Streep will nicht als Sündenbock herhalten Quelle: Unbekannt

Ihr wurde selbst Schweigen vorgeworfen. Doch nun fordert Meryl Streep First Lady Melania Trump und ihre Stieftochter Ivanka auf, endlich etwas zum Sex-Skandal in Hollywood zu sagen.

Meryl Streep (68, "Im August in Osage County") durfte sich in Hollywood zuletzt so einiges anhören. Ihr wurde vorgeworfen, in der Causa um Harvey Weinsteins sexuelles Fehlverhalten geschwiegen zu haben. Doch die Schauspielerin denkt, dass die Kritik an andere Frauen gerichtet werden sollte, wie sie in einem Interview mit der "New York Times" sagt. Streep habe es satt, nach dem Weinstein-Skandal und inmitten der #MeToo-Bewegung wegen ihres Schweigens verflucht zu werden. Ihrer Meinung nach sollten vor allem Melania (47) und Ivanka Trump (36) ihren Mund aufmachen.

"Ich will nichts von meinem Schweigen hören. Ich möchte etwas über das Schweigen von Melania Trump hören", so Streep. "Ich will von ihr hören. Sie hat so viel zu sagen, was wertvoll ist. Und Ivanka auch. Ich will, dass sie jetzt spricht." Streep besteht auch darauf, dass sie nicht wusste, was mit Weinstein vor sich ging. Die Anschuldigungen gegen ihn nannte sie einen Schock. Im Dezember 2017 wurden in Hollywood mehrere Plakate von Streep und Weinstein aufgehängt, auf denen stand "She knew" - "sie wusste davon". Das streitet Streep nun aber nochmals ab.