Am 30. April startet "Der Teufel trägt Prada 2" in den Kinos. Die Originalbesetzung kehrt zurück - doch die Figuren sind nicht mehr die gleichen. Was neu ist, haben Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt und Stanley Tucci nun verraten.
Fast 20 Jahre nach dem Kinoerfolg mit "Der Teufel trägt Prada" kehren Meryl Streep (76), Anne Hathaway (43), Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) in ihre legendären Rollen zurück - und mit ihnen Figuren, die längst Popkulturgeschichte geschrieben haben. Bei einer Online-Pressekonferenz erfuhr die Nachrichtenagentur spot on news nun von den vier Schauspielern: Ganz die Alten sind weder die Charaktere noch ihre Darsteller geblieben.