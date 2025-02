Merlin Sandmeyer und mehr: Drei Wochen vor Bundestagswahl: Prominente starten Kampagne gegen AfD

1 Schauspieler Merlin Sandmeyer und seine Kollegin Anneke Kim Sarnau zählen zu den mehr als 50 Prominenten, die die Aktion bereits unterstützen. Foto: imago/Eventpress / Eventpress Kochan / imago images/APress/ A-way!/Sebastian Gabsch

Mit der Kampagne "NICHTokay" wollen mehr als 50 Prominente aus dem Kulturbereich die Wähler dafür sensibilisieren, nicht die AfD zu wählen. Am Samstag erklärten Schauspieler wie Merlin Sandmeyer und Anneke Kim Sarnau in einem Videoclip, was hinter der Aktion steckt und was das Ziel ist.











Prominente Kulturschaffende haben eine Kampagne gegen die AfD gestartet. Unter dem Motto "NICHTokay" wurden auf der dazugehörigen Instagram-Seite am 1. Februar ein Videoclip hochgeladen, in dem unter anderen die Schauspielerinnen und Schauspieler Anneke Kim Sarnau (52), Marie-Lou Seller (58), Margarita Broich (64), Laura Tonke (50), Merlin (geb. 1990) und Fridolin (geb. 1987) Sandmeyer sowie Lilli Hollunder (38) samt Ehemann René Adler (40) erklären, was hinter der Aktion steckt.