Merkwürdiges Partyhaus: Mit Macaulay Culkin: Kim Kardashian teilt bizarres Weihnachtsvideo

Kim Kardashian (44) hat sich Eartha Kitts (1927-2008) Weihnachtsklassiker "Santa Baby" angenommen. Die Unternehmerin hat ihre Version des Liedes von Schwager Travis Barker (49) produzieren lassen. In einem dazugehörigen Musikvideo, das von Nadia Lee Cohen und Charlie Denis stammt, spielen sich bizarre Szenen inklusive prominentem Gastauftritt ab.

Bizarre Weihnachtsgestalten

Mit blonder Perücke, beigefarbenem Oberteil und Hose sowie hellblauem Jäckchen und rosafarbenen Stulpen bahnt sich Kim Kardashian auf Händen und Knien ihren Weg durch ein chaotisches Partyhaus. Dabei begegnen ihr skurrile Persönlichkeiten, die meist alle einen Bezug zu Weihnachten haben.

Lesen Sie auch

So wird um Geld gestritten, in Kunstschnee gefroren, ein Weihnachtsbaum abgesägt oder ein Esel an der Leine gehalten. Die Zimmer sind voller Weihnachtsdeko, darunter eine beleuchtete Krippe. Das Video endet damit, dass Kim Kardashian direkt in die Kamera blickt, bevor sie verrät, wer den Camcorder in der Hand hält und dabei ein Weihnachtsmannkostüm trägt. Es ist kein Geringerer als "Kevin - Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin (44).

"Komm schon, Weihnachtsmann", schrieb Kims Schwester Khloé Kardashian (40) unter den Clip zur neuen "Santa Baby"-Version, die auch bei den gängigen Musikstreamingdiensten verfügbar ist. Insgesamt fallen die Reaktionen unter dem Video sehr unterschiedlich aus. "Ich liebe es", "Der beste Teil ist der Schluss" oder "Mühelos und perfekt", kommentierten begeisterte User. "Verdammt, was habe ich da gerade gesehen?", "Nur, weil du es kannst, heißt das nicht, dass du es solltest" oder "Wirklich schrecklich und geschmacklos", lauteten dagegen weniger positive Kommentare. Ein User zeigt sich immerhin interessiert an der Entstehung: "Ich brauche eine Erklärung hinter der Inspo dieses Videos, Kim."