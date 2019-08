1 Ein Dieb hat sich im Inneren eines offenstehenden Autos eine Zigarette angesteckt. Foto: dpa

Ein ziemlich dreister Dieb war sich bei einem Streifzug ziemlich sicher und hat es sich in einem Auto bequem gemacht. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter in den zurückliegenden Tagen mehrere Straftaten begangen hat. An den Diebstählen tragen die Autobesitzer zumindest eine Mitschuld.

Kleinsachsenheim - Viel wert ist das Diebesgut, das ein Täter in Kleinsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) bei mehreren Delikten erbeutet hat, nicht. Was der Unbekannte sich unter den Nagel gerissen hat und wie er sich dabei aufgeführt hat, ist aber einigermaßen skurril.

Die Polizei geht davon aus, dass ein und derselbe Mann seit Ende Juli mehrere Straftaten begangen hat, drei davon in der Nacht zum Dienstag. Der Unbekannte hat offenbar einen Faible für Fahrzeugembleme. Diese hatte er von vier geparkten Autos in der Theodor-Heuss-Straße, im Besigheimer Weg und im Heinzenberger Weg abgerissen. Außerdem soll er drei unverschlossene Autos geöffnet und aus zwei der Fahrzeuge jeweils einen Geldbeutel mit Bargeld sowie Dokumenten gestohlen haben. Bei seinem Streifzug fühlte sich der Mann wohl ziemlich sicher: Wie die Polizei weiter mitteilte, machte er es sich in einem der Autos bequem und steckte sich eine Zigarette an.

Zeugen, die den Täter beobachtet haben, können sich beim Polizeiposten Sachsenheim unter der Telefonnummer 0 71 47 / 27 40 60 melden.