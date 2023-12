Merklingen: Fünf Verletzte auf A8 – weil Beifahrer ans Lenkrad gegriffen haben soll

1 Zur Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig für den Einsatz des Rettungshubschraubers voll gesperrt werden, so die Polizei. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

Ein 33 Jahre alte Beifahrer schläft erst, greift dann aber ohne Vorwarnung ans Lenkrad – und verursacht so am Freitag einen schweren Verkehrsunfall auf der A8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Details.











Fünf Menschen sind am Freitag gegen 15.00 Uhr bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) in Fahrtrichtung Stuttgart verletzt worden – ein 21-Jähriger schwer. Der 33 Jahre alte Beifahrer soll während der Fahrt geschlafen und dann ohne Vorwarnung ans Lenkrad gegriffen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte.