Stuttgart - Großbritannien ist in Sachen Pandemie eine Insel der Extreme. Nirgendwo in Europa hat es so viele Corona-Tote gegeben wie in Großbritannien, nirgendwo war hernach die Impfkampagne so erfolgreich. Nirgendwo gibt es nun so viele Fälle der hoch ansteckenden Delta-Variante. Großbritannien ist Virusvariantengebiet – und zugleich Austragungsort der finalen Begegnungen bei der Fußball-EM.