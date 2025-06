Merkel: „Einmal Asyl sagen reicht“

red/AFP 30.06.2025 - 10:10 Uhr , aktualisiert am 30.06.2025 - 12:37 Uhr

Merkel kritisiert Merz' Grenzpolitik: Im Gespräch mit Geflüchteten fordert sie Asylverfahren an der Grenze und betont die Notwendigkeit europäischer Lösungen.











Link kopiert



Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich von der Zurückweisungspraxis der altuellen CDU-geführten Bundesregierung distanziert. In einem vom WDR veranstalteten Gespräch mit fünf Geflüchteten sagte Merkel nach Angaben vom Montag: „Wenn jemand an der deutschen Grenze ‚Asyl’ sagt, dann muss er erst mal ein Verfahren bekommen - meinetwegen direkt an der Grenze, aber ein Verfahren.“