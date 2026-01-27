Mercosur-Abkommen: Kretschmanns rüder Rüffel für die EU-Grünen

Eine verunglückte Abstimmung über das Mercosur-Abkommen erregt den Zorn des Stuttgarter Ministerpräsidenten. Nun schreibt der einen Brief an die EU-Kommissionschefin.
Winfried Kretschmann steht der Ärger ins Gesicht geschrieben. Mit beiden Händen hält sich Baden-Württembergs Ministerpräsident am Rednerpult fest und liest der Grünen-Fraktion im Europaparlament mit wenigen, scharfen Sätzen die Leviten. Gerade hat er beim Neujahrsempfang in der Ständigen Vertretung des Landes in Brüssel noch über die besorgniserregenden Umbrüche in der Welt sinniert. Es gelte wieder das Recht des Stärkeren, mahnt er, die regelbasierte Ordnung, von der das Exportland Baden-Württemberg über Jahrzehnte profitiert hat, sei in Gefahr.