BTS eröffnen Pop-up-Store in Deutschland

1 Die südkoreanische Boyband BTS im Jahr 2021 bei den American Music Awards. Foto: dpa/Jordan Strauss

In Berlin steht die Eröffnung eines besonderen Pop-up-Stores bevor. In der Hauptstadt werden kurzzeitig Merchandise-Artikel der südkoreanischen Boyband BTS verkauft.















Deutsche Fans der südkoreanischen Boyband BTS kommen auf ihre Kosten – zumindest wenn sie in Berlin wohnen oder die Hauptstadt besuchen. Am Mercedes Platz wird am 6. Januar ein Pop-up-Store der Gruppe eröffnen. Das temporäre Geschäft wird bis zum 28. Februar bestehen.

Vertrieben werden Merchandise-Artikel der Band, die Kundschaft soll laut Angaben der Musikwoche außerdem Raritäten und limitierte Auflagen von BTS finden können. Abgerundet werde der Pop-up-Store durch Installationen und thematische Foto-Ecken. In London gibt es derzeit ebenfalls ein Geschäft mit dem gleichen Konzept, welches noch bis Ende des Monats geöffnet ist.

Weil die Mitglieder nacheinander pflichtmäßig ihren Militärdienst ableisten werden, muss die Band wohl mehrere Jahre pausieren. Der ältestes Sänger, der 29-jährige Jin, hat im Dezember seinen Dienst angetreten. In Südkorea können beispielsweise ausgezeichnete Sportler oder klassische Musiker vom Wehrdienst befreit werden. Für Popstars gilt das nicht, allerdings können sie ihren Antritt bis zum 30. Lebensjahr hinauszögern.