Trotz Bemühungen des Betriebsrats und der IG Metall konnte die Schließung des Standorts nicht abgewendet werden.
Eine Hiobsbotschaft kurz vor den Feiertagen aus der Böblinger Industrie: Der Automobilzulieferer Faurecia, Teil der Forvia-Gruppe, schließt sein Werk auf der Böblinger Hulb in der Hewlett-Packard-Straße. Für 89 Mitarbeiter bedeutet dies den Verlust ihres Arbeitsplatzes und stellt viele vor eine ungewisse Zukunft. Dies geht aus Informationen hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Das Unternehmen selbst hält sich dazu bedeckt, eine Nachfrage bleibt unbeantwortet. Im April 2026 sollen in dem Werk endgültig die Lichter ausgehen.