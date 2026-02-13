Mercedes-Werkstor in Sindelfingen: „Sicherheitsgründe“ – AfD-Veranstaltung mit Weidel und Frohnmaier abgesagt

AfD-Chefin Alice Weidel und Spitzenkandidat Markus Frohnmaier waren kurzfristig nicht wie vorgesehen am Mercedes-Werk in Sindelfingen. Die Partei erklärt das mit Sicherheitsgründen.
Eine geplante Veranstaltung der AfD-Bundesvorsitzenden Alice Weidel und des Landtagswahl-Spitzenkandidaten der Partei, Markus Frohnmaier, vor dem Mercedes-Werksgelände in Sindelfingen ist kurzfristig abgesagt worden. Das teilt ein AfD-Sprecher am Freitagnachmittag gegenüber unserer Redaktion mit. Zu der Absage sei es aus Sicherheitsgründen gekommen.