Mercedes-Werk Sindelfingen: Was die Christliche Gewerkschaft plant – „Bekenntnis zu Partei lehnen wir ab“

Bei der Betriebsratswahl im Mercedes-Werk Sindelfingen errang die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) drei Sitze. Für die nächsten Jahre formuliert die CGM ein ganz klares Ziel.
Die Betriebsratswahlen bei Mercedes sind vorbei, der neue Betriebsrat hat sich konstituiert. Im Werk Sindelfingen mit seinen rund 35 000 Beschäftigten besetzt die IG Metall mit Betriebsratschef Ergun Lümali mit 48 von 57 den Großteil der Sitze. Dahinter folgen mit jeweils drei Betriebsräten die Listen von Zentrum und der Christlichen Gewerkschaft Metall, kurz CGM.