Mercedes-Transporter: Wie der Sprinter zum Marathonläufer wurde

7 Das 2018er-Modell des Sprinters: Vor 30 Jahren startete die Erfolgsgeschichte des Mercedes-Fahrzeugs. Foto: M-B AG/ Global Comm

Kein anderes Fahrzeug hat den Lieferautomarkt so geprägt wie der Sprinter. Vor 30 Jahren brachte Mercedes-Benz sein Erfolgsmodell auf die Straße. Geholfen hat dabei VW.











Link kopiert



Was haben Tempo, Tesa, Nutella, Edding, Labello und Uhu gemeinsam? Es sind allesamt Produkte, deren Markennamen im Sprachgebrauch als Bezeichnung für eine gesamte Warengattung verwendet wird. Eponym heißt das in der Sprachwissenschaft, worauf sich die jeweiligen Hersteller etwas einbilden dürfen. Gilt ihr Produkt im Vergleich zur Konkurrenz doch immer als das Original. Und ein solches hat auch Mercedes-Benz im Angebot. Der Sprinter ist bei den Kleintransportern so etwas wie der Primus inter Pares – der Erste unter Gleichen.