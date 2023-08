6 Der Mercedes-Stern weicht wegen der Baustelle einige Jahre vom Bahnhofsturm. Foto: imago images/Wilhelm Mierendorf

Für viele gehört das Mercedes-Logo auf dem Stuttgarter Bahnhof zum Stadtbild, für andere ist er Sinnbild für die große Abhängigkeit vom Auto. Nun weicht der Stern für gut vier Jahre den Bauarbeiten – und zieht ins Ausweichquartier nach Untertürkheim.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es muss eine rechte Plackerei gewesen sein. Auf der Baustelle gab es keinen Aufzug dafür aber 365 Treppenstufen, über die sämtliches Material und Werkzeug hinauf in mehr als 50 Meter Höhe geschafft werden musste, dorthin, wo geschafft wurde. Der nicht lange zurückliegende Krieg hatte seine Spuren hinterlassen, im Treppenhaus musste erst einmal der Schutt geborgen und beseitigt werden, ehe an den Aufstieg zu denken war. Strom gab es selbstredend auch nicht vor Ort. Die Männer, die da kräftig mit anpackten, hatten einen außergewöhnlichen Auftrag. Sie mussten einen anderthalb Tonnen schweren Stern wenn schon nicht ans Firmament so doch zumindest in luftige Höhen bringen.