Mercedes-Standort Sindelfingen: Ergun Lümali als Mercedes-Betriebsratschef wiedergewählt

Seit 2014 ist Ergun Lümali Betriebsratsvorsitzender bei Mercedes-Benz in Sindelfingen. Nun wurde er erneut wiedergewählt – mit einem Stimmenanteil von fast 95 Prozent.
Anfang März hatten die Mitarbeiter am Mercedes-Benz-Standort Sindelfingen über ihren neuen Betriebsrat abgestimmt. An diesem Donnerstag hat sich dieser nun konstituiert und seinen Vorsitzenden gewählt. Das Gremium bestätigte dabei Ergun Lümali mit einer großen Mehrheit in seinem Amt. Wie der lokale Betriebsrat des Stuttgarter Autoherstellers mitteilte, entfielen auf ihn 94,74 Prozent der Stimmen.