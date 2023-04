11 Besonders im Cockpit der neuen E-Klasse gibt es neue Highlights. Foto: © Mercedes-Benz Group AG/Mercedes-Benz AG – Communicati

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes hat am Dienstag seine neue E-Klasse vorgestellt. Besonders im Cockpit hat sich dabei einiges getan. Wir zeigen die Bilder.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Mit Spannung erwarteten Autofans auf der ganzen Welt die Präsentation der neuen E-Klasse vom Stuttgarter Autobauer Mercedes. Um 17 Uhr war es dann endlich soweit: Die kleine S-Klasse wurde vorgestellt. In Deutschland rollt die neue E-Klasse, deren niedrigster Basispreis rund 58 000 Euro beträgt, vom Sommer an in der Sindelfinger Halle 46 vom Band. Ab Juni 2024 gehen die Fahrzeuge dann in den Verkauf.

Besonders im Cockpit hat sich im Vergleich zum Vorgängermodell einiges getan. Hier ist das Touchscreen-Display zu einem Band geworden, das sich über die ganze Breite des Fahrzeugs erstreckt. Dazu zwei Bildschirme, der des Beifahrers ist dabei von der Fahrerseite aus nicht einsehbar. Der Mitfahrer kann also während der Fahrt in Ruhe einen Film schauen. Die Hauptsymbole („Main Icons“) auf dem Zentral- und dem optionalem Beifahrer-Display sind zudem einfacher dargestellt und orientieren sich auch farblich an den Kacheln von Smartphones.

Lesen Sie auch

Künstliche Intelligenz im Einsatz

Auch wurde ein neuen Kompatibilitäts-Layer entwickelt, der die Installation von Drittanbieter-Apps erlaubt. So sind unter anderem die Video-Plattform TikTok, das Spiel „Angry Birds“ oder die App „Zoom“ auf dem Zentral-Display im Cockpit verfügbar. Auch eine Selfie- und Videokamera können gegen Aufpreis dazu bestellt werden. Ein weiteres Highlight verspricht Mercedes in Sachen Soundvisualisierung. So sollen Musstücke und Sounds von Filmen oder Apps dank der neuen Ambientebeleuchtung künftig im Fahrzeug zu „sehen“ sein.

Auch eine Künstliche Intelligenz soll in der neuen E-Klasse für mehr Komfort sorgen. Diese kommt unter anderem bei Routinen wie dem Einschalten der Sitzheizung bei bestimmten Temperaturen zum Einsatz. Frischluft aus elektrisch einstellbaren Luftdüsen sollen zudem Reisekrankheiten vorbeugen – auch werden Atemübungen vorgeschlagen. Hingucker sind auch der beleuchtete Rahmen des Kühlergrills und glitzernde Mercedes-Sterne in den Rücklichtern.

Kapitel wird zugeschlagen

Einzigartig macht die neue E-Klasse aber etwas anderes: Mit ihr wird bei Mercedes-Benz nämlich das große, mit Erfindungsreichtum und Tradition versehene Kapitel Verbrennermotor als ausschließlicher Antrieb zugeschlagen. Zur Markteinführung kombinieren drei von sechs E-Klasse-Versionen die alte und neue Antriebswelt als Plug-in-Hybrid-Varianten, die eine elektrische Reichweite von bis zu 100 Kilometern besitzen. In unserer Bildergalerie zeigen wir weitere Bilder der neuen E-Klasse.