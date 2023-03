9 Hingucker: der AMG-Mercedes Project One (2017) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In aller Ruhe einen Geschwindigkeitsrausch erleben – und das auch noch kostenlos. Dieses Möglichkeit bietet sich an diesem Wochenende ein letztes Mal im Stuttgarter Mercedes-Museum. Seit Sommer feiert dort die Sportwagen-Manufaktur AMG-Mercedes den 55. Geburtstag – und das mit imposanten Ausstellungsstücken aus der gemeinsamen Historie. Acht Exponate haben den als legendär geltenden AMG 5,5-Liter-V8-Motor als Antrieb. Dem Anlass entsprechend trägt dieser die „55“ als Hubraumkürzel.

Die Ausstellung ist aber nicht nur ein Blick in die Vergangenheit der Mercedes-Tochtergesellschaft aus Affalterbach. Drei Exponate stehen stellvertretend für die Zukunft vom AMG-Mercedes – und die gestaltet sich elektrisch. Dazwischen stellt das 2017 gefertigte, besonders auffällige Showcar Project One als Hybrid das Verbindungsstück zwischen den beiden Motorenwelten dar. Wem das jetzt zu schnell gegangen ist, klickt sich am besten ganz entspannt durch die Bildergalerie.