Mercedes erweitert die Kompaktklasse und rückt noch weiter von der radikalen Luxusstrategie ab. Diese ist an den Märkten durchgefallen. Heute lebt sie weiter – aber in neuer Form.
Der Stuttgarter Autohersteller Mercedes plant ein neues Modell im Segment der A-Klasse und rückt damit ein weiteres Stück von seiner einstigen radikalen Luxusstrategie ab. Zugleich verringert das Unternehmen seine Abhängigkeit von den markenprägenden Luxusmodellen, deren Markt nach Jahrzehnten des Booms inzwischen spürbar und wohl dauerhaft schwächelt.