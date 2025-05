1 Das Auto wurde beim Aufprall auf die Tunnelwand schwer beschädigt. Foto: SDMG

Ein Mercedes prallt aus noch ungeklärter Ursache in der Schickardstraße in Böblingen gegen eine Tunnelwand. Der Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle.











Tragischer Unfall in der Schickardstraße in Böblingen: Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist ein Mercedes am Donnerstagmorgen auf die Seitenwand des dortigen Tunnel geprallt. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.