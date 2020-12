1 Die Besatzung eines Streifenwagens entdeckte den gestohlenen Mercedes in Stuttgart-Möhringen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Zwei Unbekannte stehlen einen Mercedes SLK aus einer Garage in Steinenbronn und fahren nach Möhringen. Dort werden sie von einer Streifenwagenbesatzung entdeckt. Den Täter gelingt zu Fuß die Flucht, doch zuvor bauen sie noch einen Unfall.

Steinenbronn/Stuttgart-Möhringen - Zwei bislang unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum Donnerstag einen schwarzen Mercedes SLK in Steinenbronn (Kreis Böblingen) gestohlen und sind damit nach Stuttgart-Möhringen gefahren, wo sie von einer Streifenwagenbesatzung entdeckt wurden. Den Tätern gelang allerdings die Flucht zu Fuß. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, waren die beiden Diebe auf noch unbekannte Weise in eine Garage in der Birkacher Straße in Steinenbronn gelangt und stahlen das darin unverschlossen abgestellte Auto. Wie die Unbekannten das Auto starten konnten, ist bislang ebenfalls noch nicht bekannt. Die Anwohner waren gegen 3 Uhr durch das Geräusch des sich wieder schließenden Garagentores aufmerksam geworden, stellten den Diebstahl fest und alarmierten die Polizei, die eine Fahndung einleitete. In deren Verlauf konnte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Balinger Straße den gesuchten Mercedes gegen 3.40 Uhr in Stuttgart-Möhringen feststellen.

Flucht endet mit Unfall

Zwei Jugendliche oder junge Erwachsene fuhren mit dem Mercedes in Richtung Stuttgart-Fasanenhof. Auf dem Parkplatz des Möhringer Freibads stellten die Unbekannten das Auto ab und flüchteten zu Fuß. Der Mercedes rollte daraufhin gegen einen dort geparkten Chevrolet. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Birkacher Straße in Steinenbronn etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder denen der gestohlene schwarze Mercedes SLK nach 3 Uhr aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07157/52699-0 bei der Polizei zu melden.