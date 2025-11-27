Mercedes in der NS-Zeit: Als der Stern den dicken braunen Anstrich bekam

Wie viel Schuld hat Daimler-Benz in der NS-Zeit auf sich geladen, und wie glaubwürdig war die Aufarbeitung? Antworten auf heute noch aktuelle Fragen gibt es im Hotel Silber.
Das lebendigste Mahnmal Stuttgarts – diesem Ruf ist der Erinnerungsort Hotel Silber einmal mehr gerecht geworden. Diesmal mit einem Vortrag über die Verstrickungen von Daimler-Benz im NS-Regime und darüber, wie der Konzern das Mittel Zwangsarbeit gnadenlos ausgenutzt hat. Mit dem auf diesem Weg hochgefahrenen Rüstungsprogramm profitierte der Konzern nicht nur im NS-Staat, sondern legte gleichzeitig auch die Basis für die Fortsetzung des wirtschaftlichen Erfolgs nach Kriegsende. Diese Entwicklung zeichneten der ehemalige stellvertretende Untertürkheimer Mercedes-Betriebsratsvorsitzende Karl Reif und Harald Stingele vom „Arbeitskreis Zwangsarbeit in Stuttgart“ in ihrem Vortrag nach.