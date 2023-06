Mercedes in der Formel 1

1 Um die Zukunft von Toto Wolff wird zurzeit viel spekuliert. Foto: dpa/Sergei Grits

Zur Corona-Krise, die den Formel-1-Kalender durcheinanderwirbelt, gesellt sich im Hause Daimler im Hinblick auf die Motorsportabteilung offenbar noch eine Führungskrise. Verlässt Toto Wolff am Ende des Jahres das Team?









Stuttgart - Seit Januar kursieren in der Formel-1-Welt Gerüchte, wonach der erfolgreiche Teamchef Toto Wolff das Mercedes-Team verlässt und als Investor bei der „James-Bond-Marke“ Aston Martin einsteigen soll. Wieder aus der Schublade herausgeholt wurde die Story vor wenigen Tagen von der britischen Zeitung „Daily Mail“, die unter anderem herausgefunden haben will, dass Wolff gemeinsam mit dem Aston-Martin-Großaktionär Lawrence Stroll vom abgesagten Auftakt-Grand-Prix in Melbourne zurückgereist sei. Stroll, der Inhaber des Formel-1-Teams Force India, und der Mercedes-Teamchef Wolff können offenbar sehr gut miteinander. „Toto ist schlau genug, sich die richtigen Freunde auszusuchen. Ich halte es für mehr als wahrscheinlich, dass er jetzt mit Lawrence zu Aston Martin kommt“, zitiert die Online-Plattform „GPFans“ den ehemaligen Formel-1-Patron Bernie Ecclestone, dessen Worte immer noch Gehör finden, auch aus dem Ruhestand. Ein anderer Insider ist sogar davon überzeugt, dass Wolff nach Ablauf seines Vertrages Ende 2020 bei Mercedes aufhört.