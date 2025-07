6 Mercedes-Familientag in Stuttgart: Die G-Klasse zeigt ihre Kletterkünste auf einer Stahlrampe. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Beim Familientag hat Mercedes in diesem Jahr den Geländewagen in den Mittelpunkt gerückt: Der Autobauer aus Stuttgart feierte rund um das Mercedes-Benz-Museum am Sonntag die G-Klasse. Die Fans waren teilweise weit angereist für das G-Klassentreffen. Unter anderem nahm ein Allradfan aus Kuwait am Familientag teil.