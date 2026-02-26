Mercedes-Fahrer ist wieder single: Influencer-Freundin trennt sich von Formel-1-Star Kimi Antonelli

Formel-1-Rennfahrer Kimi Antonelli und seine Freundin Eliska Babickova haben sich getrennt. Das hat die tschechische Influencerin in den sozialen Medien bekannt gegeben. Sie betont außerdem, dass keine dritte Person eine Rolle in der Trennung gespielt hat.

Formel-1-Fahrer Kimi Antonelli (19) und die tschechische Influencerin Eliska Babickova gehen künftig wieder getrennte Wege. Babickova verkündete das Ende der Beziehung auf Instagram und reagierte dabei auf Spekulationen. Sie sprach von "falschen, widerlichen Spekulationen", die derzeit im Internet die Runde machten. In einem Video erklärte sie: "Ich war diejenige, die die Beziehung beendet hat, weil ich das Gefühl hatte, dass wir in unserem Privatleben und in dem, was wir für unsere Zukunft wollten, nicht mehr auf einer Linie waren."

Zugleich betonte Babickova, dass es keinen Streit oder Skandal gegeben habe: "Es gibt kein großes Drama. Nichts dergleichen." Sie stellte klar: "Ich habe so viele Spekulationen und falsche Erzählungen und Nachrichten gesehen. Es waren keine andere Männer und keine anderen Frauen beteiligt. Es gab kein Fremdgehen."

Antonelli macht sich bereit für seine zweite F1-Saison

Seit 2023 waren Antonelli und Babickova ein Paar. Während der Rennwochenenden unterstützte die Influencerin den jungen Formel-1-Fahrer. Ende Januar deuteten erste Hinweise auf eine Krise hin: Babickova wandte sich an ihre Follower und entschuldigte sich für ihre Abwesenheit in den sozialen Medien.

"Sorry Leute, ich war in letzter Zeit wirklich kaum aktiv", schrieb sie damals. "Der Januar war ein schwieriger Monat für mich, und ich wollte mich darauf konzentrieren, einige persönliche Dinge für mich zu klären." Wie unterschiedliche Medien berichten, versuchten beide im Februar, ihre Beziehung noch einmal zu retten - letztlich jedoch ohne Erfolg.

Antonelli gehört seit 2019 dem Nachwuchsprogramm von Mercedes an. 2025 trat er die Nachfolge von Lewis Hamilton (41) an und bildet seither zusammen mit George Russell (28) das Fahrerduo des Teams. Er gilt als aktuell größtes Talent im Fahrerlager. Am kommenden Wochenende startet der junge Italiener in seine zweite F1-Saison.