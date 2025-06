Mercedes fährt auf Mauer: Verdacht auf illegales Autorennen

1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Foto: imago images/Fotostand

Ein 18-Jähriger rammt mit seinem Mercedes in Böblingen eine Gartenmauer. Die Polizei vermutet, es sei noch ein zweiter Fahrer im Spiel gewesen.











Ein 18 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Samstag gegen 23 Uhr auf der Calwer Straße in Böblingen verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, sei er mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, und habe beim Versuch nach links in die Hans-Klemm-Straße abzubiegen, die Kontrolle über den Wagen verloren. Der 18-Jährige kam schließlich nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer Gartenmauer. Den dabei entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 6000 Euro.