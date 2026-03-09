Sarah Lee Wohn verlässt nach 14 Jahren bei Mercedes den sicheren Konzernjob. Sie nimmt eine Abfindung an – und startet mit ihrem Fantasy-Roman plötzlich international durch.
„So etwas funktioniert nicht. Da kann man kein Geld mit verdienen“ – diese Botschaft habe sie schon früh zu hören bekommen, erzählt Sarah Lee Wohn. Also entschied sie sich nach dem Abitur für „etwas Bodenständiges, etwas Gescheites“. Sie studierte BWL, machte Karriere im Controlling bei Mercedes – und traf nach 14 Jahren im Konzern eine Entscheidung, die ihr Leben veränderte: Sie nahm die Abfindung an und wurde Autorin.