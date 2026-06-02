Die neue E-Auto-Prämie soll die Mobilitätswende voranbringen. Laut Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer nützt das Geld vor allem Importeuren. Mercedes & Co. hilft das nur wenig.
Die neue Förderung für den Kauf von E-Autos leistet nach Ansicht des Bochumer Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer keinen nennenswerten Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der deutschen Automobilindustrie. Stattdessen förderten die milliardenschweren Zuschüsse vor allem den Kauf von Elektroautos, die nach Deutschland importiert werden.