Die Frage, ob er lieber Verbrenner oder E-Auto fährt, kann Mercedes-Chef Ola Källenius ganz klar beantworten. „Lieber elektrisch“, sagt er in unserem Video-Interview. Källenius war am Dienstagabend im Stuttgarter Haus der Wirtschaft bei der Podiumsdiskussion unserer Zeitung zu Gast. Im Rahmen von „StZ im Gespräch“ der Stuttgarter Zeitung und „Treffpunkt Foyer“ der Stuttgarter Nachrichten stellte er sich den Fragen der Chefredakteure Joachim Dorfs und Christoph Reisinger und denen der Leserinnen und Leser. Dabei ging es etwa um die Handelsbeziehungen mit China. Hier können Sie nachlesen, warum sein Auftritt einen bleibenden Eindruck beim Publikum hinterlassen hat.

In unserem Video-Interview haben wir dem Mercedes-Chef aber auch ganz persönliche Fragen gestellt. Fährt er lieber mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? Es ist wohl keine große Überraschung, dass Källenius lieber auf das Auto zurückgreift. Im Video verrät er außerdem, was sein erstes Auto war und was ihm an der Ausstattung damals gefehlt hat.