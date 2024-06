1 Das Interesse war groß, was Mercedes-Chef im Gespräch mit unserer Zeitung zur Lage des Unternehmens zu sagen hat. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Bei einer Veranstaltung unserer Zeitung hinterlassen persönliches Auftreten und Schwäbischkünste des Mercedes-Chefs Ola Källenius einen bleibenden Eindruck. Zu E-Autos und Verbrenner positioniert sich Källenius klar – und überrascht damit viele.











Bis in die letzte Reihe füllten die Abonnenten unserer Zeitung am Dienstagabend den Saal im Stuttgarter Haus der Wirtschaft. Innerhalb von zwei Stunden war die Gesprächsrunde mit Ola Källenius ausgebucht. Kein Wunder: Der Mercedes-Chef ist ohnehin eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Region. Doch angesichts des massiven Umbruchs in der Automobilbranche und einer Delle im E-Auto-Absatz waren viele zudem neugierig, was der Vorstandschef selbst zur Lage des Konzerns sagt.