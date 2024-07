Mercedes, BMW, Porsche: Warum die deutschen Autobauer an der Börse unter Druck stehen

1 Für die EQS-Reihe musste Mercedes in China die Preise senken. Foto: Mercedes-Benz Group

Zollstreit, Absatzschwäche, Probleme mit der Elektrostrategie und den Geschäften in China: Für die deutschen Autobauer ging es in den vergangenen Monaten kräftig bergab am Finanzmarkt. Der frische Wind vom Jahresbeginn ist verflogen, seit April erlitten Mercedes-Benz, BMW, Porsche und Volkswagen starke Kursverluste. In dieser Woche stand besonders Mercedes im Fokus - gleich mehrere professionelle Aktienbeobachter großer Bankhäuser zeigten sich skeptisch mit Blick auf die Aktien des Branchenriesen aus Stuttgart.