Seit dieser Woche läuft die neue Mercedes-E-Klasse im Werk Sindelfingen vom Band. Die Baureihe W 214 löst das aktuelle Modell W 213 ab und soll Ende 2023 auf den Markt kommen.

In Sindelfingen wird die neue E-Klasse zusammen mit dem GLC in der Halle 46 gefertigt. Diese wurde analog zur „Factory 56“ von Grund auf modernisiert und auf ein digitalisiertes Montagesystem umgestellt. „Die neue E-Klasse ist beim Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb wegweisend“, schreibt Mercedes-Benz in einer Pressemitteilung. Die Batterien für die Plug-in-Hybrid-Modelle liefert der Mercedes-Benz-Standort Jawor in Polen. Der Produktionsstart der neuen E-Klasse im chinesischen Werk in Peking ist ebenfalls in den nächsten Monaten geplant.

Lesen Sie auch

Mit Autos der gehobenen Mittelklasse ist Mercedes-Benz schon lange erfolgreich. Doch erst seitdem das Unternehmen 1993 seine Modellbezeichnungen änderte, werden solche Fahrzeuge als E-Klasse benannt. Analog dazu heißen die Fahrzeuge der Mittelklasse C-Klasse, aufbauend auf dem erst 1982 eingeführten Mercedes 190, der bis heute im Volksmund als Baby-Benz bezeichnet wird. Von der S-Klasse als Bezeichnung der Oberklasse-Modelle spricht man dagegen bereits seit der 1970er Jahre.

Das Mercedes-Benz Werk Sindelfingen besteht seit 1915 und beschäftigt heute rund 35 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier sind alle Bereiche rund um die Fahrzeugproduktion beheimatet, genauso die Planung und das zentrale Einkaufs- und Lieferantenmanagement. Zudem haben in Sindelfingen die Konzernforschung, die Entwicklung und das Design von Mercedes-Benz ihren Standort. Im Februar 2023 wurde das 22-millionste Fahrzeug aus dem Werk gefeiert. In Sindelfingen laufen neben der E-Klasse, dem CLS und dem GLC unter anderem auch der vollelektrische EQS sowie alle Varianten der S-Klasse vom Band.

Für viele Fans ist die E-Klasse das Mercedes-Modell überhaupt – und seit Jahrzehnten das Maß der Dinge in der oberen Mittelklasse. Die neue Version wird wohl die letzte auf Verbrenner-Basis sein. Ab 2030 soll der Stern nur noch elektrisch fahren.