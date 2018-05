Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen Die 400.000. S-Klasse-Limousine läuft vom Band

Von red/rmu 03. Mai 2018 - 13:42 Uhr

Im Sindelfinger Mercedes-Benz-Werk gab es jetzt einen Grund zum Feiern: seit 2013 wurden dort 400.000 S-Klasse Limousinen produziert.





Böblingen - Von Sindelfingen im Kreis Böblingen bis nach Lissabon – so lang wäre die Strecke, würde man alle Limousinen der S-Klasse, die im Sindelfinger Mercedes-Benz-Werk seit dem Jahr 2013 vom Band gelaufen sind, aneinanderreihen. In dieser Woche stand eine Art runder Geburtstag an. „Unsere Sindelfinger Mannschaft und ich freuen uns über die Produktion der 400.000. S-Klasse Limousine im Werk Sindelfingen“, sagt Michael Bauer, der Standortverantwortliche und Leiter Produktion des Werks.

Mercedes-Benz-Werk mit 25.000 Mitarbeitern

Die S-Klasse Baureihe wird in Sindelfingen exklusiv für den Weltmarkt gefertigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Autobauers. Besonders erfolgreich sei die Mercedes-Maybach S-Klasse Limousine, von der seit ihrer Markteinführung im Jahr 2015 25.000 Einheiten ausgeliefert worden seien. Etwa jede dritte S-Klasse-Limousine sei im vergangenen Jahr nach China verkauft worden, gefolgt von den USA, Südkorea, Deutschland und Japan.

Das Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen gilt als Kompetenzzentrum für Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse und als Vorreiter-Werk für die Produktion der S- und der E-Klasse. 25.000 Mitarbeiter sind dort beschäftigt, im Kundencenter werden täglich rund 250 Autos ausgeliefert.