Mercedes-Benz: Warum der Chef von Ola Källenius die 35-Stunden-Woche streichen will

Die Mercedes-Führung drängt darauf, die Lohnkosten zu senken. Nun gibt es Rückenwind aus dem Aufsichtsrat. Martin Brudermüller fordert deutschlandweite Rückkehr zur 40-Stunden-Woche.

Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller fordert 31 Jahre nach dem Start der 35-Stunden-Woche die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche. Nur durch eine solche Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich könne Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit sichern. Eine solche Erhöhung sei „in unserer schwierigen Situation absolut zumutbar“, sagte Brudermüller dem Handelsblatt.

Arbeit sei in Deutschland im internationalen Vergleich zu teuer geworden, so der ehemalige Chef des Chemiekonzerns BASF, der seit April 2024 den Aufsichtsrat von Mercedes-Benz führt. Deutschland verfüge gegenüber wichtigen Wettbewerbern nicht mehr über einen ausreichenden Produktivitätsvorteil. Dieser gilt für Arbeitnehmervertreter seit jeher als zentrale Rechtfertigung dafür, in Deutschland höhere Löhne als in vielen anderen Ländern zu vereinbaren.

Arbeiten die Beschäftigten lange genug für ihr Geld? Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller will durch längere Arbeitszeiten die Lohnkosten senken - nicht nur bei Mercedes. Foto: dpa

Um die Lohnkosten zu senken, gibt es nach Brudermüllers Ansicht „zwei Stellschrauben. Entweder Sie kürzen die Gehälter oder es wird länger gearbeitet für das gleiche Gehalt.“ Eine Kürzung der Gehälter sei jedoch „in der Praxis nicht zumutbar. Wie wollen Sie einkommensschwachen Familien mit Kindern erklären, dass sie 20 Prozent weniger bekommen?“ Deshalb solle man stattdessen „ernsthaft die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche angehen“.

Mercedes: Arbeitskosten nicht wettbewerbsfähig

Medienberichten zufolge wird eine Verlängerung der Arbeitszeit auch innerhalb des Unternehmens erwogen. Bestätigt wurde dies von Mercedes-Benz bislang nicht. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte das Unternehmen Ende Mai allerdings, die Arbeitskosten in Deutschland seien nicht wettbewerbsfähig. Man prüfe daher „verschiedene Möglichkeiten, um effizienter zu werden“, und führe „intensive Gespräche mit dem Sozialpartner“.

Auch eine längere Lebensarbeitszeit, wie sie nun auch von der Rentenkommission der Bundesregierung vorgeschlagen wird, hält Brudermüller für erstrebenswert. „Wenn die Menschen heute glücklicherweise älter werden, dann sagt der wirtschaftliche Verstand, dass unser System ohne längere Arbeitszeit in sich nicht finanzierbar ist“, so der 65-Jährige. Länger zu arbeiten leiste zudem einen „Beitrag, im hohen Alter gesund und aktiv zu bleiben“.

Bereits vor sechs Jahren hatte Mercedes auf betrieblicher Ebene Änderungen an der Wochenarbeitszeit vorgenommen – damals allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Mehreren Hundert Beschäftigten, die aufgrund tariflicher Regelungen unbefristete 40-Stunden-Verträge hatten, wurde die Mehrarbeit gekündigt. Ihre Arbeitszeit wurde auf 35 Stunden reduziert, gleichzeitig sanken ihre Löhne.

Situation ist „viel ernster als die meisten denken“

Nun fordert der protokollarisch höchste Repräsentant des Unternehmens, dessen Aufsichtsrat bei strategischen Entscheidungen von großer Tragweite das letzte Wort hat, eine Rückkehr zur 40-Stunden-Woche – allerdings ohne Lohnausgleich.

Die hohen Löhne sind nach Brudermüllers Einschätzung Teil eines deutlich größeren Problems des Industriestandorts Deutschland. Die Situation sei „viel ernster als die meisten denken. Wir erleben seit Jahren eine sich beschleunigende Erosion der Wettbewerbsfähigkeit unseres Heimatlandes.“

Brudermüller: Reformresistenz bereitet große Sorgen

Die Reformresistenz in Deutschland bereite ihm große Sorgen. „Wir sind als Land genau an dem Punkt, wo sich ein Unternehmen in Schieflage aus eigener Kraft knallhart restrukturieren und neu ausrichten würde.“ In den vergangenen Jahren habe es nur noch einen dominierenden Wachstumstreiber gegeben: die Staatsausgaben. Deren Anteil an der Wirtschaftsleistung liege inzwischen bei fast 50 Prozent, während private Investitionen rückläufig seien.

Er sei „fest überzeugt, dass die große Ernüchterung kommen wird, wenn die Weltwirtschaft anzieht und wir feststellen, dass das Wachstum weitgehend an Deutschland vorbeigeht“.

Mercedes-Chefaufseher vermisst Zukunftsbild für Deutschland

Er habe sich „nach der großen Ankündigungswelle am Anfang von Schwarz-Rot mehr versprochen. Ich vermisse bei der Bundesregierung noch immer einen strategischen Plan für Deutschland und ein klares Zukunftsbild, wo wir in zehn bis 15 Jahren sein wollen.“ Es gebe keinen Mut, große Veränderungen anzustoßen. „Es wird zwar über die richtigen Themen gesprochen, aber es gibt unendlich viele Diskussionen – und am Ende einen Minimalkonsens, der niemandem wehtut.“