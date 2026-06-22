Mercedes-Benz: Warum der Chef von Ola Källenius die 35-Stunden-Woche streichen will

Die Mercedes-Führung drängt darauf, die Lohnkosten zu senken. Nun gibt es Rückenwind aus dem Aufsichtsrat. Martin Brudermüller fordert deutschlandweite Rückkehr zur 40-Stunden-Woche.
Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller fordert 31 Jahre nach dem Start der 35-Stunden-Woche die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche. Nur durch eine solche Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich könne Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit sichern. Eine solche Erhöhung sei „in unserer schwierigen Situation absolut zumutbar“, sagte Brudermüller dem Handelsblatt.